Почему с 1 октября вводят водительские права и номера для скутеров и мопедов: объяснение СБДД

Vaib.uz (Узбекистан. 29 сентября). С 1 октября 2025 года в Узбекистане вступают в силу новые требования для владельцев скутеров и мопедов: все такие транспортные средства должны быть зарегистрированы, а их водители обязаны иметь водительские права категории «А». Об этом напомнили в Службе безопасности дорожного движения (СБДД).

Источник: Vaib.Uz

Почему это важно?

Статистика говорит сама за себя. Только за восемь месяцев этого года с участием скутеров и мопедов в стране произошло более 300 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий 53 человека погибли, еще 259 получили различные травмы.

В СБДД подчеркивают: «Эти происшествия наглядно показывают, что водители скутеров и мопедов также должны быть ознакомлены с правилами дорожного движения, а транспортные средства — проходить государственную регистрацию. Незнание правил становится причиной преждевременной гибели множества людей, о чём свидетельствуют приведённые выше цифры».

Изначально, согласно постановлению Кабинета Министров, водители мопедов и скутеров должны были получить номерные знаки и права категории «А» до 1 марта 2025 года. Однако из-за многочисленных просьб граждан срок был продлён до 1 октября.

Что будет после 1 октября?

После 1 октября в отношении тех, кто не выполнит новые требования, будут применяться меры в соответствии с законом — водителям будут назначаться штрафы, а транспортные средства — отправляться на штрафстоянки.

В СБДД разъяснили: если у водителя уже есть права категории «В» или иной категории, обучение в автошколе проходить не обязательно. Достаточно успешно сдать теоретический и практический экзамены, чтобы получить водительское удостоверение категории «А».