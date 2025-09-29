Предприятие из Ростова начнет серийный выпуск багги

Предприятие ООО «Донтранссервис» из Ростова-на-Дону и ГК «Алмаз» из Донецка ДНР начнут серийный выпуск багги — легких автомобилей повышенной проходимости. Соглашение об этом подписали на выставке «Иннопром» в Минске, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Первые образцы модели «Штурм» уже успешно прошли испытания. Важно, что они полностью собраны из российских комплектующих. Машина может перевозить до четырех человек, для повышения безопасности ее можно дополнительно оснастить легкими кевларовыми панелями.
Кроме «Штурма», разрабатывается линейка багги для разных задач. Например, модель «Медик» — для эвакуации раненых, «Фермер» — для сельского хозяйства, «Турист» — для любителей активного отдыха, а «Спорт» для гонок по бездорожью.
— Такие соглашения свидетельствует об активном стремлении региона к развитию промышленной кооперации, привлечению новых инвестиций и внедрению инновационных разработок, — сказал министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.
Министр промышленности и торговли ДНР Гурген Малхасян назвал событие ярким подтверждением укрепления связей.
— Совместные проекты демонстрируют единство наших усилий и потенциал для создания передовой продукции, отвечающей современным вызовам, — подчеркнул Гурген Малхасян.
