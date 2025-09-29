В вузы Башкирии в этом году поступили более 29 тысяч человек

В вузы Башкирии в этом году поступили уже 29 тысяч человек, 51 из них — стобалльник. Число первокурсников может увеличиться, поскольку приемная кампания еще идет — продолжаются зачисления на платные места. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве 29 сентября сообщила председатель Госкомитета региона по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.
— Общее число заявлений от абитуриентов повысилось на 45 процентов по сравнению с прошлым годом. Рост обусловлен в том числе увеличением бюджетных мест на 10 процентов, — пояснила чиновница.
Среди первокурсников есть 813 человек из числа участников СВО и членов их семей. Квота на бюджетные места для них составляет 10%. Среди ветеранов спецоперации большинство выбрало Башкирский государственный аграрный университет.
