В вузы Башкирии в этом году поступили более 29 тысяч человек

В вузы Башкирии в этом году поступили уже 29 тысяч человек, 51 из них — стобалльник. Число первокурсников может увеличиться, поскольку приемная кампания еще идет — продолжаются зачисления на платные места. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве 29 сентября сообщила председатель Госкомитета региона по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.