В подготовке выставки в Пскове приняли участие архивисты Петербурга

Архивисты Санкт-Петербурга приняли участие в подготовке выставки «Григорий Павлович Гроздилов: к 120-летию со дня рождения», организованной Псковским государственным объединенным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником. Это соответствует целям нацпроекта «Семья», сообщили в архивном комитете Северной столицы.
Выставка посвящена памяти выдающегося деятеля культуры, археолога Г. П. Гроздилова (1905−1962), внесшего большой вклад в археологическое изучение Пскова и Псковской земли. Цель проекта — познакомить посетителей с биографией и научным наследием ученого-археолога.
Для выставки Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга направил копии документов из личного дела ученика Петроградской Ларинской (4-й) гимназии Г. П. Гроздилова за 1915−1923 годы, в том числе копии личных документов и экзаменационные ведомости. Предоставленные материалы разместили в витринах в качестве экспонатов, представили в виде цифровых материалов. Их также используют как элементы художественного оформления экспозиции.
Выставка открыта с 24 сентября по 25 января 2026 года. Она проходит по адресу: Псков, улица Некрасова, дом 7.
«Архивисты Петербурга стараются активно взаимодействовать с коллегами Северо-Западного региона с целью популяризации отечественной истории, в том числе путем участия в выставочных проектах», — отметил директор архива Роман Киселев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.