В подготовке выставки в Пскове приняли участие архивисты Петербурга

Для выставки Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга направил копии документов из личного дела ученика Петроградской Ларинской (4-й) гимназии Г. П. Гроздилова за 1915−1923 годы, в том числе копии личных документов и экзаменационные ведомости. Предоставленные материалы разместили в витринах в качестве экспонатов, представили в виде цифровых материалов. Их также используют как элементы художественного оформления экспозиции.