В Усть-Лабинске завершают благоустройство сквера на улице Красноармейской

Жители города выбрали эту зону для модернизации в ходе Всероссийского голосования по определению общественных территорий для благоустройства. В сквере уже смонтированы детская и спортивная площадки, установлены лавочки и урны, а также качели. Сейчас специалисты укладывают резиновое покрытие, которое обеспечит безопасность для игр и занятий спортом. Завершающим этапом благоустройства станет посадка деревьев и кустарников.