В Усть-Лабинске завершают благоустройство сквера на улице Красноармейской

Специалисты уже установили детскую и спортивную площадки.

Благоустройство сквера по улице Красноармейской подходит к концу в городе Усть-Лабинске в Краснодарском крае. Общественную территорию обновляют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Усть-Лабинского района.

Жители города выбрали эту зону для модернизации в ходе Всероссийского голосования по определению общественных территорий для благоустройства. В сквере уже смонтированы детская и спортивная площадки, установлены лавочки и урны, а также качели. Сейчас специалисты укладывают резиновое покрытие, которое обеспечит безопасность для игр и занятий спортом. Завершающим этапом благоустройства станет посадка деревьев и кустарников.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.