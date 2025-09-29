В городе Калачинске Омской области открыли модельную библиотеку

Вторую модельную библиотеку открыли в городе Калачинске Омской области в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
«Новый многофункциональный информационно-культурный центр включает в себя пространства для занятий творчеством и создания креативных проектов. Уверен, здесь каждый найдет себе занятие по душе», — подчеркнул губернатор Омской области Виталий Хоценко.
В учреждении появились новые тематические залы и пространства. В студии «Неформат» молодые люди смогут создавать видеофильмы, слушать музыку и играть в настольные игры, в «Интеллект-центре» — самостоятельно работать на компьютере, проводить онлайн-конференции. В свободной гостиной можно отдохнуть семьей, поучаствовать в интеллектуальных играх или провести для небольшой группы свое мероприятие. «Зал да Винчи» будут использовать для проведения мероприятий по литературе и искусству, презентаций книжных новинок.
В открытом «Пространстве чтения и общения» есть множество новых популярных книг — художественных и по отраслям знаний. Также в библиотеку закупили современные компьютеры и технику, которые позволяют посетителям работать как самостоятельно, так и получать сервисные услуги. Еще для учреждения приобрели оборудование для видеосъемки и монтажа видеороликов, бытовую технику (кулер для воды, кондиционеры, пылесос для обеспыливания книг). Для обеспечения доступности помещений в заведении есть подъемник, оборудование для инвалидов по зрению и слуху, размещены тактильные указатели, модернизирован санузел.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.