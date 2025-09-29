В городе Калачинске Омской области открыли модельную библиотеку

В открытом «Пространстве чтения и общения» есть множество новых популярных книг — художественных и по отраслям знаний. Также в библиотеку закупили современные компьютеры и технику, которые позволяют посетителям работать как самостоятельно, так и получать сервисные услуги. Еще для учреждения приобрели оборудование для видеосъемки и монтажа видеороликов, бытовую технику (кулер для воды, кондиционеры, пылесос для обеспыливания книг). Для обеспечения доступности помещений в заведении есть подъемник, оборудование для инвалидов по зрению и слуху, размещены тактильные указатели, модернизирован санузел.