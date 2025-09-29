В Опочке Псковской области отремонтировали стационар больницы

Стационарное отделение филиала Островской межрайонной больницы отремонтировали в Опочке Псковской области. Работы проводились по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
В стационере полностью заменили систему отопления, сделали отдельный вход с пандусом для маломобильных пациентов. Также строители выполнили косметический ремонт стен и полов. В стационаре разместится дневное отделение на 10 коек, терапевтическое отделение на 12 коек, неврологическое отделение на 11 мест и детское отделение на 8 мест.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.