Губернатор Юрий Слюсарь отметил гендерное равенство в система власти Ростова

Губернатор Юрий Слюсарь подчеркнул, что в системе власти Ростова сохранен гендерный баланс. Об этом он написал в своем Telegram-канале после первого заседания Городской Думы.
Председателем Гордумы стала Лидия Новосельцева, а главой Ростова-на-Дону — Александр Скрябин.
— По моему мнению, мужчина на посту мэра и женщина во главе Думы обеспечат баланс, который поможет принимать обдуманные и справедливые решения, — подчеркнул Юрий Борисович.
Глава региона добавил, что работа Городской думы должна быть организована так, чтобы решать проблемы, особенно волнующие жителей.
— Мы должны сосредоточиться на жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте, социальной инфраструктуре, чистоте и порядке в городе. С вашим участием будем делать наш Ростов удобным для жизни, — завершил Юрий Слюсарь.