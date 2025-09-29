Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Юрий Слюсарь отметил гендерное равенство в система власти Ростова

Глава Ростовской области поздравил Лидию Новосельцеву.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Юрий Слюсарь подчеркнул, что в системе власти Ростова сохранен гендерный баланс. Об этом он написал в своем Telegram-канале после первого заседания Городской Думы.

Председателем Гордумы стала Лидия Новосельцева, а главой Ростова-на-Дону — Александр Скрябин.

— По моему мнению, мужчина на посту мэра и женщина во главе Думы обеспечат баланс, который поможет принимать обдуманные и справедливые решения, — подчеркнул Юрий Борисович.

Глава региона добавил, что работа Городской думы должна быть организована так, чтобы решать проблемы, особенно волнующие жителей.

— Мы должны сосредоточиться на жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте, социальной инфраструктуре, чистоте и порядке в городе. С вашим участием будем делать наш Ростов удобным для жизни, — завершил Юрий Слюсарь.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше