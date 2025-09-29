Чтобы сердце билось без остановок: о новых достижениях кардиологов России

Не просто лечение, но и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний — одна из основ хорошего здоровья и долгой жизни. Об этом напоминает Всемирный день сердца, который отмечают 29 сентября. Его цель — заострить внимание на важности выявления и лечения заболеваний.
Одно из самых распространенных — артериальная гипертония, которой страдают около 40% взрослых россиян. И если раньше последствия болезни часто требовали сложных операций с остановкой сердца, то сегодня кардиология шагнула далеко вперед. Врачи все чаще проводят малотравматичные вмешательства через небольшой прокол. Новые методики лечения в нашей стране соответствуют мировому уровню и становятся доступными по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
В этом материале рассказываем о главных достижениях российских кардиологов за последние годы — от операций на клапанах через крошечный прокол до уколов, которые можно делать всего один раз в полгода.
Невидимый враг: почему гипертонию нельзя игнорировать.
Современная кардиология научилась справляться с ситуациями, которые еще недавно казались безнадежными. Наглядный пример — спасение пациента в критическом состоянии, когда артериальное давление падает до 60−70 мм ртутного столба, самостоятельно кровообращение почти не работает. Это может произойти из-за обширного инфаркта или резкого сужения просвета аортального клапана. Человек задыхается, у него отек легких — это крайне тяжелое состояние.
«Если мы такому пациенту в экстренном порядке устанавливаем клапан через небольшой прокол (метод TAVI), то буквально через три дня он уходит из больницы своими ногами и забывает о проблемах. Еще 10−15 лет назад это было бы невозможно в массовой практике», — рассказал нашему корреспонденту генеральный директор НМИЦ кардиологии имени ак. Е. И. Чазова Минздрава России, главный кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Бойцов.
К инфарктам миокарда с развитием шока часто приводит состояние, которое люди могут не замечать годами. Это артериальная гипертония — повышение давления до 140/90 мм ртутного столба и выше. В отличие от разового скачка из-за стресса, оно сохраняется постоянно.
Гипертонию называют «тихим убийцей» не просто так. С ней живут около 40% россиян старше 35 лет. При этом гипертония может маскироваться под обычную усталость, легкую головную боль, раздражительность или бессонницу. Человек списывает эти симптомы на напряженный рабочий день. А в это время повышенное давление уже постепенно повреждает органы-мишени: сердце, мозг, сосуды, почки и глаза. Гипертония становится главной причиной развития ишемической болезни сердца, инфарктов, инсультов и почечной недостаточности.
Но как же защититься от невидимого врага? И что делать, если предотвратить болезнь не удалось? Сегодня медицина предлагает высокотехнологичные решения, которые кардинально изменили подход к лечению.
Как сейчас «чинят» важный орган человека.
Всего пару десятилетий назад сложная операция на сердце означала его остановку, большой разрез грудной клетки, подключение к аппарату искусственного кровообращения и долгое восстановление. Сегодня кардиохирургия в России ушла далеко вперед: многие операции стали малотравматичными, их делают всего через один прокол.
Одним из самых ярких примеров прогресса стала возможность заменить главный клапан сердца — аортальный. Раньше для этого требовалась крупная операция. Теперь все иначе: через небольшой прокол в бедренной артерии к сердцу по сосудам проводят специальный катетер с новым клапаном. Вся процедура занимает около 30 минут.
Аналогичные щадящие методы появились и для «ремонта» других клапанов — митрального и трехстворчатого. «Теперь можно не менять весь клапан, а как бы стянуть его створки специальным устройством, которое тоже доставляется через сосуды. Это спасение для пожилых и ослабленных пациентов, для кого риски большой операции слишком высоки», — поясняет Сергей Бойцов.
Серьезным достижением стало лечение разрыва сердечной мышцы после обширного инфаркта. Раньше такое состояние почти всегда приводило к гибели пациента. Сейчас в место разрыва через сосуды ставят особый окклюдер — «заплатку», которая закрывает дефект. Это позволяет стабилизировать состояние человека, давая возможность для его дальнейшего лечения.
Угроза разрыва аорты из-за аневризмы сегодня тоже лечится без разрезов. Хирурги научились через прокол устанавливать внутрь сосуда протез, при необходимости индивидуально изготовленный. Это своего рода «встроенный каркас», который укрепляет стенки сосуда.
Когда сердце не справляется с нагрузкой, на помощь приходят системы вспомогательной поддержки. Например, экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО). «Это искусственное кровообращение, которое можно “создать” прямо около постели пациента на несколько суток. Технология, массово опробованная во время ковида, сейчас спасает людей с самыми тяжелыми формами шока — то есть расстройствами кровообращения», — отмечает академик Бойцов. Если проводить аналогию, это как скорая помощь для кровообращения, которая временно выполняет работу сердца, давая ему возможность отдохнуть и восстановиться.
Однако настоящая победа — это когда передовые методы помогают спасать жизни людей независимо от их места жительства. «Наша задача — не задерживать новые технологии у себя (в федеральных центрах. — Прим. ред.), а распространять их по регионам, — подчеркивает академик Бойцов. — И в очень большом количестве субъектов России уровень оказания помощи с точки зрения квалификации и технологической оснащенности уже совершенно сопоставим с федеральным».
Делать инъекцию раз в полгода.
Пока кардиохирурги работают с катетерами и проколами, в лекарственной терапии происходят не менее важные изменения. Эффективность препаратов зависит не только от их действия, но и от дисциплины пациента. Многие люди забывают или не хотят принимать таблетки — для решения этой проблемы разрабатывают новые подходы к лечению. Например, в борьбе с одним из ключевых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний — повышенным холестерином. Раньше его контроль требовал ежедневного приема специальных препаратов — статинов, которые многие пациенты со временем бросали пить. Теперь же ситуация меняется.
«В помощь статинам созданы препараты, которые можно вводить инъекционно раз в месяц, а сейчас — раз в полгода. Это с высокой степенью вероятности позволяет добиваться целевых значений содержания холестерина в крови, даже если пациент бывает не очень дисциплинирован», — объяснил нам академик Сергей Бойцов.
Проще говоря, это похоже на длительную прививку от атеросклероза — заболевания артерий, при котором на внутренней стенке сосудов образуются отложения жировых веществ, холестерина, клеточных элементов и соединительной ткани.
Но и это не все. Активно развивается и дистанционный контроль за пациентами с артериальной гипертонией. Человек получает в поликлинике тонометр, который автоматически передает данные лечащему врачу через специальное приложение. Так он удаленно отслеживает состояние пациента и вовремя корректирует лечение.
Таким образом, лечение становится не только технологичным, но и удобным для человека.
«УДАР» — и не только.
Хотя современная медицина достигла больших высот, лучше всего не допускать развития болезни. Ваше здоровье зависит не только от технологий, а в первую очередь от повседневных привычек и внимания к себе. Следуйте нескольким правилам.
1. Регулярно измеряйте артериальное давление.
2. Следите за питанием: меньше соли, больше овощей и фруктов.
3. Найдите время для физической активности — хотя бы для пеших прогулок.
4. Старайтесь высыпаться и учитесь справляться со стрессом.
Такой подход — лучшая защита от сосудистых катастроф. Но даже те, кто его придерживается, должны знать, как действовать в критической ситуации. Например, чтобы распознать инсульт и вовремя обратиться за помощью, врачи сформулировали простое правило «УДАР»:
• У — улыбка. Попросите человека улыбнуться. При инсульте улыбка выйдет асимметричной (правый и левый уголки губ поднимаются по-разному).
• Д — движение. Пусть человек поднимет обе руки и удерживает их перед собой несколько секунд. При инсульте одна рука будет опускаться или ее не получится поднять симметрично другой.
• А — артикуляция. Предложите произнести простое предложение. Речь будет невнятной.
• Р — решение. Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, немедленно вызывайте скорую. Время здесь решает все.
Не менее важно знать и симптомы инфаркта. Обычно это сильная сжимающая боль за грудиной. Она может отдавать в руку, спину или шею. Часто сопровождается одышкой, холодным потом, тошнотой.
Медицинские достижения, в том числе в кардиологии, становятся доступными по всей стране по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». При этом его работа затрагивает все направления медицины. В России строят новые поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты даже в отдаленных районах, развивают помощь пациентам с онкозаболеваниями и диабетом, делают доступнее реабилитацию. А благодаря сервису «Мое здоровье» на «Госуслугах» следить за своим самочувствием стало проще — например, можно онлайн записаться к врачу, хранить историю своих обращений и прикреплять результаты анализов в личном кабинете. Так создаются условия, чтобы каждый мог сохранить активность и хорошее качество жизни на долгие годы.