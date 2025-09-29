Чтобы сердце билось без остановок: о новых достижениях кардиологов России

Медицинские достижения, в том числе в кардиологии, становятся доступными по всей стране по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». При этом его работа затрагивает все направления медицины. В России строят новые поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты даже в отдаленных районах, развивают помощь пациентам с онкозаболеваниями и диабетом, делают доступнее реабилитацию. А благодаря сервису «Мое здоровье» на «Госуслугах» следить за своим самочувствием стало проще — например, можно онлайн записаться к врачу, хранить историю своих обращений и прикреплять результаты анализов в личном кабинете. Так создаются условия, чтобы каждый мог сохранить активность и хорошее качество жизни на долгие годы.