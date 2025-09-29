В Набережных Челнах свыше 1,3 тысячи человек поучаствовали в экопразднике

Экопраздник «Чистые игры», который прошел в парке «Прибрежный» в Набережных Челнах, собрал свыше 1,3 тыс. учащихся, их родителей и педагогов. Событие соответствует ключевым задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
«Чистые игры» стали первым мероприятием в череде экологического турнира «Школьный кубок чистоты». Для гостей праздника работали интерактивные площадки, где каждый мог найти занятие по интересам. Участники создавали закладки из сухих цветов и брелоки из переработанного пластика. Также они смогли проверить свои знания в викторине «Правда-ложь» и сыграть в настольные игры. Дети учились распознавать деревья по срезам ствола и определять природные запахи.
Участники квеста «Чистые игры» сортировали отходы, зарабатывая за это призовые баллы. Общими усилиями собрали 2875 кг мусора, или 320 мешков. По итогам мероприятия определились команды-победители: среди 5−8-х классов первое место заняли ребята из Набережных Челнов, а среди 9−11-х классов — из Мензелинского района.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.