В Набережных Челнах свыше 1,3 тысячи человек поучаствовали в экопразднике

«Чистые игры» стали первым мероприятием в череде экологического турнира «Школьный кубок чистоты». Для гостей праздника работали интерактивные площадки, где каждый мог найти занятие по интересам. Участники создавали закладки из сухих цветов и брелоки из переработанного пластика. Также они смогли проверить свои знания в викторине «Правда-ложь» и сыграть в настольные игры. Дети учились распознавать деревья по срезам ствола и определять природные запахи.