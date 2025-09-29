Финальный этап олимпиады по финбезопасности собрал около 600 конкурсантов

«Угрозы в области финансовой безопасности, среди которых транснациональная преступность, киберкриминал, терроризм, дропперство и другие, носят международный характер и требуют скоординированных усилий всего мирового сообщества. Чтобы более эффективно решать эти проблемы сейчас и, самое главное, в будущем, были запущены масштабные образовательные инициативы. Так родилась и наша олимпиада — более пяти лет назад. Тогда в ней участвовали 7 стран, и с каждым годом география расширялась — вплоть до 40 государств сегодня», — подчеркнул Юрий Чиханчин.