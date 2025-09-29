Финальный этап олимпиады по финбезопасности собрал около 600 конкурсантов

Заключительный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности стартовал в Красноярске. В 2025 году финалистами стали около 600 школьников и студентов из 40 стран, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.
В этом году в отборочных этапах олимпиады приняли участие более 60 тыс. человек. Впервые к участию присоединились Бангладеш, Иордания, Мадагаскар, Турция и Уругвай. На церемонии открытия к конкурсантам обратился вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что международное движение объединило более 6 млн участников.
«Впервые Международная олимпиада по финансовой безопасности проходит в самом центре нашей страны, гостеприимном Красноярске и в Сибирском федеральном университете. Организаторы приготовили для вас прекрасные условия, интересные конкурсы и задания, большую культурную, развлекательную, познавательную программы. Уверен, что у вас получится, и вы получите огромное удовольствие, но самое главное, приобретете новых друзей и откроете для себя новые возможности!» — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.
В своем выступлении директор Росфинмониторинга, заместитель председателя организационного комитета олимпиады Юрий Чиханчин отметил значимость состязания как площадки. Она, по его словам, формирует сообщество будущих профессионалов для эффективного ответа на актуальные вызовы.
«Угрозы в области финансовой безопасности, среди которых транснациональная преступность, киберкриминал, терроризм, дропперство и другие, носят международный характер и требуют скоординированных усилий всего мирового сообщества. Чтобы более эффективно решать эти проблемы сейчас и, самое главное, в будущем, были запущены масштабные образовательные инициативы. Так родилась и наша олимпиада — более пяти лет назад. Тогда в ней участвовали 7 стран, и с каждым годом география расширялась — вплоть до 40 государств сегодня», — подчеркнул Юрий Чиханчин.
Победители и призеры олимпиады получают преимущества при поступлении в вузы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в соответствии с льготами олимпиад I уровня. Также у них будет возможность стажировки в Росфинмониторинге и других организациях.
Олимпиада проводится при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Он направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.