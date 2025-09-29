Жители Омской области приняли участие в акции «Сохраним лес»

Жители Омской области приняли участие в лесопосадочной акции «Сохраним лес», реализуемой в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в главном управлении лесного хозяйства.
Например, 18 сентября жители рабочего поселка Таврическое посадили 100 сосен у Нововаршавского тракта. В преддверии Дня работников леса в регионе прошли сразу пять мероприятий акции «Сохраним лес»: деревья высаживали в Азовском, Павлоградском, Крутинском, Калачинском и Большеуковском районах.
В поселке Павлоградка и в Азовском районе лесоводы высаживали сосны (100 и 120 штук соответственно) — эта порода в области является наиболее подходящей для лесовосстановления. Жители Крутинского района выбрали для посадки вдоль трассы Крутинка — Новокарасук деревья разных пород: больше всего сосен (200 сеянцев), а также несколько десятков рябин, лип, кедров, дубов и лиственниц. Крутинцы не только посадили новые деревья, но и провели уход за теми, что высадили весной. В школьном парке села Большие Уки высадили 42 липы в честь юбилея Великой Победы.
Также к акции подключились дети из школьного лесничества «Березка», которое ведет свою деятельность в Калачинском районе. Они посадили сосны и ели на небольшой Аллее Победы в центре села Воскресенка. Еще семь деревьев ребята высадили у обелиска воинам-землякам в деревне Стародубке.
Помимо этого, акцию «Сохраним лес» поддержали жители Называевского района. На территории бывшей зоны отдыха они посадили 15 сосен.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.