Жители Омской области приняли участие в акции «Сохраним лес»

В поселке Павлоградка и в Азовском районе лесоводы высаживали сосны (100 и 120 штук соответственно) — эта порода в области является наиболее подходящей для лесовосстановления. Жители Крутинского района выбрали для посадки вдоль трассы Крутинка — Новокарасук деревья разных пород: больше всего сосен (200 сеянцев), а также несколько десятков рябин, лип, кедров, дубов и лиственниц. Крутинцы не только посадили новые деревья, но и провели уход за теми, что высадили весной. В школьном парке села Большие Уки высадили 42 липы в честь юбилея Великой Победы.