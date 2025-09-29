«Продолжит поступать воздушная масса арктического происхождения, но к выходным потеплеет». Белгидромет сказал, какой будет погода с 1 по 5 октября в Беларуси

Белгидромет сказал белорусам про холод и резкое потепление в октябре 2025 года. Подробности БелТА раскрыли в пресс-службе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
«Сентябрь заканчивается и передает эстафету холодной осенней погоды октябрю. На текущей рабочей неделе погодные условия в Беларуси в основном будет определять антициклон Петралили, по периферии которого продолжит поступать воздушная масса арктического происхождения», — отметили в Белгидромете.
Синоптики добавили, что в результате антициклона в стране сохранится холодная погода с температурным фоном на один-шесть градусов ниже климатической нормы. Ночью во многих районах, а 3 октября по юго-западу прогнозируются заморозки от 0 до −5 градусов. На остальной территории минимальная температура воздуха окажется от +1 до +7 градусов. Днем минимальная температура составил от +6 до +14 градусов.
В Белгидромете уточняют, что не обойдется и без осадков. Так, ожидаются дожди: от небольших до умеренных. Осадки будут распределяться неравномерно по территории Беларуси.
В среду, 1 октября, осадков не ожидается, лишь в ночные часы вероятны небольшие дожди по юго-западной части. Вместе с тем ночью прогнозируются заморозки от 0 до −5 градусов. Местами температура окажется от +1 до +6 градусов. Днем будет от +8 до +14 градусов.
В четверг, 2 октября, ночью по юго-восточной, а днем местами по Беларуси возможны кратковременные дожди. Синоптики отмечают, что в ночные и утренние часы прогнозируются слабые гололед и туман. На большей части территории в ночные часы будут заморозки от 0 до −5 градусов. Местами прогнозируется от +1 до +6 градусов. В дневные часы температура воздуха окажется от +6 до +13 градусов.
В пятницу, 3 октября, местами по стране возможны кратковременные дожди. Ночью и утром вероятные слабые туман и гололед. Синоптики прогнозируют в ночные часы от +1 до +6 градусов, а по юго-западу — от 0 до −5 градусов. Днем ожидается от +6 до +11 градусов.
Синоптики уточняют, что, исходя из предварительных прогнозов, в первые выходные октября, 4 и 5 числа, атмосферные фронты и умеренные воздушные массы, которые смещаются с территории Украины, принесут кратковременные дожди и потепление. Так, ночью температура воздуха окажется от +1 до +9 градусов.
«При этом в ночь на 4 октября (суббота) при условии прояснений по западу не исключена вероятность заморозков 0 — минус 2. Днем воздух прогреется до 8−16 градусов», — обращают внимание в Белгидромете.
В субботу, 4 октября, местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди. Минимальная температура ночью будет от +1 до +8 градусов. Однако при прояснениях по западной части прогнозируются заморозки от 0 до −2 градусов. Днем прогнозируется от +8 до +14 градусов, по южной части, а также по юго-востоку будет до +16 градусов.
В воскресенье, 5 октября, на большей части страны ожидаются кратковременные дожди. В ночные часы температура воздуха окажется от +3 до +9 градусов, а днем — от +8 до +15 градусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал о погоде в Беларуси на неделю с 29 сентября по 5 октября: «Прохладная, но стабильная погода».
Тем временем отопление начали включать в жилых домах Минска с 29 сентября.
Кроме того, длившаяся 12 минут мощная вспышка случилась на Солнце — что ждать белорусам.