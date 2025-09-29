«Продолжит поступать воздушная масса арктического происхождения, но к выходным потеплеет». Белгидромет сказал, какой будет погода с 1 по 5 октября в Беларуси

В четверг, 2 октября, ночью по юго-восточной, а днем местами по Беларуси возможны кратковременные дожди. Синоптики отмечают, что в ночные и утренние часы прогнозируются слабые гололед и туман. На большей части территории в ночные часы будут заморозки от 0 до −5 градусов. Местами прогнозируется от +1 до +6 градусов. В дневные часы температура воздуха окажется от +6 до +13 градусов.