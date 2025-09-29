Во Фролове Волгоградской области обновили общественные территории

Два пространства благоустроили и еще одно заканчивают модернизировать в городе Фролово Волгоградской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном комитете жилищно-коммунального хозяйства.
В городе обновили победившую в прошлом году во Всероссийском рейтинговом голосовании территорию на улице Орджоникидзе в границах улиц 40 лет Октября и Строителей. Там появились новые тротуарные асфальтированные дорожки с освещением, парковки для автомобилей, площадка для отдыха со скамейками и урнами. Территория адаптирована для маломобильных граждан.
Также благоустроили общественное пространство рядом с многоквартирным домом № 38 на улице Спартаковской. Там сделали пешеходную дорожку с покрытием из тротуарной плитки, установили светильники, скамейки и урны. Обновленная территория сделала доступнее проход к расположенным рядом социально значимым объектам: городской библиотеке и детской школе искусств.
Сейчас завершают работы на участке в центральной части Фролова в границах улиц Комсомольской и Пролетарской. Общественная территория с пешеходными дорожками, новым освещением, площадкой для отдыха и парковочными карманами готова на 97%.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.