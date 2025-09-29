Во Фролове Волгоградской области обновили общественные территории

В городе обновили победившую в прошлом году во Всероссийском рейтинговом голосовании территорию на улице Орджоникидзе в границах улиц 40 лет Октября и Строителей. Там появились новые тротуарные асфальтированные дорожки с освещением, парковки для автомобилей, площадка для отдыха со скамейками и урнами. Территория адаптирована для маломобильных граждан.