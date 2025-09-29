Российские ученые создали первый препарат для генной терапии гемофилии

МИНСК, 29 сен — РИА Новости. Российские ученые создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Есть неплохие результаты в фармацевтической промышленности. Российские ученые создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии», — сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии «Иннопрома» «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего» в Минске.
Выставка «Иннопром» — международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка — «Иннопром. Беларусь».