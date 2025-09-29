Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские ученые создали первый препарат для генной терапии гемофилии

В России создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 29 сен — РИА Новости. Российские ученые создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Есть неплохие результаты в фармацевтической промышленности. Российские ученые создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии», — сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии «Иннопрома» «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего» в Минске.

Выставка «Иннопром» — международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка — «Иннопром. Беларусь».