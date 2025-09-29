Сурикаты из донского парка могут полететь в космос

Южный парк птиц «Малинки» может стать участником космических исследований. В парке не исключают, что в числе пассажиров будущей миссии «Бион-М3» окажутся их питомцы — даже сурикаты. Об этом рассказали сотрудники организации.
Поводом для заявления стали успешные испытания биоспутника «Бион-М2», который провел в космосе 30 дней и мягко приземлился в Оренбургской области. На борту находились 75 лабораторных мышей, более 1,5 тысячи мух-дрозофил, стволовые клетки, лекарственные растения, семена, водоросли и микроорганизмы.
В «Малинках» признаются, что впечатлены результатами миссии.
— У нас есть прекрасные здоровые мыши, а также различные виды зверей и птиц, — отметили в парке.
В Институте медико-биологических проблем поясняют: в полеты берут только мышей с полностью изученным геномом (серия C57 black), выращенных в специальных условиях без скрещивания с другими подвидами. Поэтому шансы питомцев «Малинок» попасть на борт невелики, но все-таки остаются.
Директор по развитию «Малинок» Элеонора Моргунова уже настроена решительно. — Мы уже начинаем готовиться к полету в космос! Мы будем укреплять здоровье и выносливость животных.