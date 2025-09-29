В татарстанском селе Старое Ибрайкино отремонтировали Дом культуры

Дом культуры капитально отремонтировали в селе Старое Ибрайкино Аксубаевского района Республики Татарстан. Это соответствует целям нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ.
Учреждение построили в 1978 году. В двухэтажном здании общей площадью 1180 кв. м впервые капитальный ремонт выполнили в 2018-м. Тогда строители поменяли окна, обновили фасад и входную группу. В этом году специалисты обновили электрику, системы отопления, водоснабжения и канализации, заменили полы и двери, выполнили внутреннюю отделку помещений и художественно оформили стены. Еще Дом культуры оснастили новой мебелью и оборудованием.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.