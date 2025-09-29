В татарстанском селе Старое Ибрайкино отремонтировали Дом культуры

Учреждение построили в 1978 году. В двухэтажном здании общей площадью 1180 кв. м впервые капитальный ремонт выполнили в 2018-м. Тогда строители поменяли окна, обновили фасад и входную группу. В этом году специалисты обновили электрику, системы отопления, водоснабжения и канализации, заменили полы и двери, выполнили внутреннюю отделку помещений и художественно оформили стены. Еще Дом культуры оснастили новой мебелью и оборудованием.