Сотрудники двух предприятий Омской области обучились на «Фабрике процессов»

«Наши обучающие “фабрики”, как производственная, так офисная учат смотреть на привычные вещи по-новому, а также находить доступные, но эффективные методы экономии времени и усилий. В ходе тренинга мы чередуем практику с теорией об инструментах бережливого производства. Участники учатся оптимизировать перемещение документов, сроки их согласования и количество возвратов на доработку. Кроме этого, взаимодействие во время обучения помогает командообразованию», — сообщил тренер РЦК Омской области Вадим Шульгат.