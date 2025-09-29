Сотрудники двух предприятий Омской области обучились на «Фабрике процессов»

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) Омской области рассказали сотрудникам двух региональных компаний об инструментах бережливого производства на обучающем тренинге «Фабрика офисных процессов». Она работает по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном правительстве.
Обучение прошли специалисты кондитерской фабрики «Сладуница» и производители спецобуви «ЮНИС-ОБУВЬ». Они посетили серию бесплатных тренингов по основам бережливого производства для увеличения выручки. В максимально приближенных к реальным условиям сотрудники учились беречь время при выполнении привычных обязанностей: эффективнее вести документооборот, организовывать рабочие места, взаимодействовать с клиентами и подрядными организациями.
«Наши обучающие “фабрики”, как производственная, так офисная учат смотреть на привычные вещи по-новому, а также находить доступные, но эффективные методы экономии времени и усилий. В ходе тренинга мы чередуем практику с теорией об инструментах бережливого производства. Участники учатся оптимизировать перемещение документов, сроки их согласования и количество возвратов на доработку. Кроме этого, взаимодействие во время обучения помогает командообразованию», — сообщил тренер РЦК Омской области Вадим Шульгат.
Программа обучения открыта для всех сотрудников компаний, участвующих в федпроекте, — от высшего руководства до обычных работников. В ходе одного курса могут учиться как генеральный директор предприятия, так и рабочий, с возможностью на день поменяться местами.
«На тренинге мы не просто играли в офис, мы учились видеть потери, находить “узкие места” в процессе и разрабатывать конкретные решения для повышения эффективности. Приятно, что сотрудники компании действительно заинтересованы в улучшении своей работы и готовы внедрять принципы бережливого производства на практике», — рассказала после тренинга руководитель отдела федеральных сетей «Сладуница» Алена Данилова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.