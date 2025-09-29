Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске предложили создать союзного промышленного робота

Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин заявил, что у республики уже имеются отдельные технологические заделы.

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Белоруссия предложила начать работу над созданием союзного промышленного робота. Об этом заявил премьер-министр республики Александр Турчин на пленарной сессии «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего» в рамках выставки «Иннопром. Беларусь».

«На примере успешной совместной работы по созданию союзного станка предлагаем развернуть аналогичную работу по созданию союзного промышленного робота», — сказал он.

По словам Турчина, Белоруссия ставит перед промышленностью задачу достичь среднемирового уровня роботизации — порядка 150 роботов, преимущественно отечественного производства, на 10 тыс работников.

«Для ее решения потребуется интегрировать в производство десятки тысяч роботов, а это условие для локализации производства и их деталей — сервоприводов, силовой электроники, систем машинного зрения, датчиков и сенсоров. Это еще одна важная точка кооперации наших промышленных комплексов», — отметил глава правительства.

Он добавил, что у республики уже имеются отдельные технологические заделы, формируется кадровый потенциал.

ТАСС — генеральное информационное агентство выставки.