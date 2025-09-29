В Минске предложили создать союзного промышленного робота

«Для ее решения потребуется интегрировать в производство десятки тысяч роботов, а это условие для локализации производства и их деталей — сервоприводов, силовой электроники, систем машинного зрения, датчиков и сенсоров. Это еще одна важная точка кооперации наших промышленных комплексов», — отметил глава правительства.