В Минске предложили создать союзного промышленного робота

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Белоруссия предложила начать работу над созданием союзного промышленного робота. Об этом заявил премьер-министр республики Александр Турчин на пленарной сессии «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего» в рамках выставки «Иннопром. Беларусь».
«На примере успешной совместной работы по созданию союзного станка предлагаем развернуть аналогичную работу по созданию союзного промышленного робота», — сказал он.
По словам Турчина, Белоруссия ставит перед промышленностью задачу достичь среднемирового уровня роботизации — порядка 150 роботов, преимущественно отечественного производства, на 10 тыс работников.
«Для ее решения потребуется интегрировать в производство десятки тысяч роботов, а это условие для локализации производства и их деталей — сервоприводов, силовой электроники, систем машинного зрения, датчиков и сенсоров. Это еще одна важная точка кооперации наших промышленных комплексов», — отметил глава правительства.
Он добавил, что у республики уже имеются отдельные технологические заделы, формируется кадровый потенциал.
