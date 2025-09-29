«ВкусВилл» опроверг информацию о наличии паразитов в скумбрии

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. «ВкусВилл» опроверг информацию о наличии яиц гельминтов и самих паразитов в скумбрии, сообщил РИА Новости в компании.
Ранее некоторые СМИ написали, что москвичка обнаружила червей в доставленной ей скумбрии из «ВкусВилла’и пожаловалась в Роспотребнадзор.
В пресс-службе ритейлера уточнили агентству, что речь идет о скумбрии собственной торговой марки «ВкусВилла».
«Мы провели тщательную внутреннюю проверку вместе с технологом и поставщиком. От поставщика был получен официальный ответ: сразу после поступления партии был проведен визуальный контроль рыбы — яиц гельминтов и самих гельминтов выявлено не было», — сообщили в компании.
Там добавили, что дополнительно было выполнено лабораторное исследование, которое также не подтвердило наличие живых гельминтов в сырье.
«Судя по фотографии, предоставленной покупателем, речь, скорее всего, идет о пилорических придатках или фрагменте кишки рыбы — это естественные анатомические структуры, которые иногда могут быть похожи на посторонние включения», — пояснили в компании.
Там отметили также, что согласно данным ВОЗ, 80−90% как морской, так и речной рыбы являются потенциальными носителями гельминтов. Именно поэтому сразу после вылова рыба подвергается обязательной шоковой заморозке — это стандартная и эффективная мера обеззараживания, одобренная санитарными службами и разрешенная для реализации в розничной торговле.