«ВкусВилл» опроверг информацию о наличии паразитов в скумбрии

Там отметили также, что согласно данным ВОЗ, 80−90% как морской, так и речной рыбы являются потенциальными носителями гельминтов. Именно поэтому сразу после вылова рыба подвергается обязательной шоковой заморозке — это стандартная и эффективная мера обеззараживания, одобренная санитарными службами и разрешенная для реализации в розничной торговле.