Творчество и самореализация. Республиканская олимпиада по учебным предметам проходит в Беларуси

Целью мероприятия является повышение интереса к учебным предметам, развитие творческих способностей и углубление знаний, а также содействие самореализации учащихся. При этом победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа имеют льготы при поступлении в вузы и могут быть приняты без экзаменов на педагогические специальности (при наличии рекомендации педсовета), на наиболее востребованные экономикой специальности, а также в региональные вузы на любые специальности (кроме медицинских, а также специальностей «международные отношения», «международное право», «правоведение», «экономическое право», «государственное управление и право», «востоковедение» и тех специальностей, предметами профильных испытаний которых являются «творчество» и «физическая культура и спорт»).-0-