Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В скверах и парках Санкт-Петербурга откроют инклюзивные площадки

Комплексный подход включает установку специального оборудования, создание тактильной навигации и контрастных указателей.

Площадки в скверах и парках Санкт-Петербурга благоустроят с учетом потребностей маломобильных людей, что соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству.

Новые инклюзивные игровые элементы появятся, в частности, в парке Сахарова, Дмитровском и Смоленском скверах, на Английском проспекте и на территории Колпина.

При обустройстве территорий обязательным условием является учет потребностей людей с ограниченными возможностями. Комплексный подход включает в себя установку инклюзивного игрового оборудования, создание тактильной навигации и контрастных указателей, обеспечение беспрепятственного доступа ко всем объектам инфраструктуры.

Напомним, с 2019 по 2024 год в городе было создано 18 специализированных инклюзивных площадок и установлено более 100 единиц игрового оборудования для маломобильных жителей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.