В скверах и парках Санкт-Петербурга откроют инклюзивные площадки

Площадки в скверах и парках Санкт-Петербурга благоустроят с учетом потребностей маломобильных людей, что соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству.
Новые инклюзивные игровые элементы появятся, в частности, в парке Сахарова, Дмитровском и Смоленском скверах, на Английском проспекте и на территории Колпина.
При обустройстве территорий обязательным условием является учет потребностей людей с ограниченными возможностями. Комплексный подход включает в себя установку инклюзивного игрового оборудования, создание тактильной навигации и контрастных указателей, обеспечение беспрепятственного доступа ко всем объектам инфраструктуры.
Напомним, с 2019 по 2024 год в городе было создано 18 специализированных инклюзивных площадок и установлено более 100 единиц игрового оборудования для маломобильных жителей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.