Протяженность пеплового шлейфа стало возможным измерить по снимку со спутника

Кубсат разработали в Высшей школе прикладной физики и космических технологий Института электроники и телекоммуникаций Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Протяженность пеплового шлейфа после извержения вулкана стало возможным измерить по снимку, сделанному 3-юнитовым кубсатом Polytech Universe-4. Его разработали в Высшей школе прикладной физики и космических технологий Института электроники и телекоммуникаций Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого совместно с ООО «СТЦ», сообщила пресс-служба вуза.

«[Кубсат] не только запечатлел извержение Ключевского вулкана на Камчатке, но и позволил определить протяженность пеплового шлейфа — около 205 км на момент съемки», — говорится в сообщении.

Снимок был сделан в первые дни после мощного землетрясения 30 июля, которое стало катализатором всплеска вулканической активности. Малый спутник работает на орбите с ноября 2024 года в рамках третьей космической миссии СТЦ.