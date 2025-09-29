Электронная очередь для абитуриентов, экзамен для мигрантов. Новый директор РИКЗ о ближайших планах

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директором Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) назначен Дмитрий Миронов. Нового руководителя коллективу представил министр образования Андрей Иванец, сообщает БЕЛТА.
До настоящего времени Дмитрий Миронов возглавлял управление контрольной (надзорной) деятельности Департамента контроля качества образования. Назначенный руководитель рассказал корреспонденту БЕЛТА о планах РИКЗ на ближайшее будущее.
«Очень приятно, что возглавить учреждение пришлось в юбилейную для него дату — в этом году 25 лет Республиканскому институту контроля знаний, — отметил Дмитрий Миронов. — С тем коллективом, который сегодня есть, все задачи, которые поставлены перед нами, будут выполнены беспрекословно, точно и в срок. Среди этих задач — совершенствование механизма электронной очереди для абитуриентов на подачу документов в вузы. Внимание также будет уделено репетиционному тестированию, проведению третьего и заключительного этапов республиканской олимпиады».
Завтра с непосредственным участием РИКЗ будет проводиться первый в стране экзамен для трудовых мигрантов на знание госязыков. А в 2026 году в Беларуси пройдет Национальное исследование качества образования (НИКО). Это совместная работа РИКЗ с Академией образования и Главным информационно-аналитическим центром Министерства образования. Уже в ноябре состоится репетиция этого исследования.
«Как в любом управленческом процессе, в таком масштабном мероприятии нужна предварительная подготовка для того, чтобы выявить уязвимые места. По-военному эту репетицию можно считать командно-штабным учением. РИКЗ на 100% готов к проведению НИКО», — добавил Дмитрий Миронов.
Кроме того, с октября начинается первый этап репетиционного тестирования (РТ), которое по словам директора РИКЗ, пройдет в штатном режиме в установленные сроки. Продлится этот этап по декабрь. С января по февраль 2026 года будет проведен второй этап РТ, с марта по апрель 2026 года — третий. -0-