Погубили мать с 5-летним сыном и скрылись: вскрылись подробности смертельного ДТП в Башкирии

Следственный комитет и МВД Башкирии раскрыли подробности ДТП, в котором разбилась многодетная семья: мать и её 5-летний сын погибли. Виновниками аварии стали два водителя — они скрылись с места происшествия.
ДТП случилось еще 25 сентября в пригороде города Туймазы. На 1333 километре трассы М5 водители двух легковушек пошли на обгон и выехали на встречную полосу там, где это запрещено. Это спровоцировало столкновение между двумя другими машинами — Lada Largus и Geely Mojaro. В отечественной легковушке находилась многодетная семья: 39-летний водитель из Межгорья, его супруга того же возраста, а также четверо детей 5−17 лет. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Её 5-летний сын впал в кому и умер спустя четыре дня в больнице. Глава семьи и остальные дети всё еще находятся на лечении.
Водители, спровоцировавшие аварию, поспешили скрыться с места происшествия. Позже в Буздякском районе их задержали гаишники. Им предъявили обвинения в смертельном ДПТ. Известно, что один из Томской области (46 лет), а другой — из Омской (45). Мужчинам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
