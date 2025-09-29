Погубили мать с 5-летним сыном и скрылись: вскрылись подробности смертельного ДТП в Башкирии

ДТП случилось еще 25 сентября в пригороде города Туймазы. На 1333 километре трассы М5 водители двух легковушек пошли на обгон и выехали на встречную полосу там, где это запрещено. Это спровоцировало столкновение между двумя другими машинами — Lada Largus и Geely Mojaro. В отечественной легковушке находилась многодетная семья: 39-летний водитель из Межгорья, его супруга того же возраста, а также четверо детей 5−17 лет. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Её 5-летний сын впал в кому и умер спустя четыре дня в больнице. Глава семьи и остальные дети всё еще находятся на лечении.