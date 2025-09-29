Дорожную разметку в ночь 30 сентября будут наносить в Минске на 20 участках

Разметку планируют наносить на улицах Ваупшасова, Притыцкого (от ул. Неманской до ул. Лобанка), Юношеской, Тиражной, Измайловской, Никитина, Подольской, Разинской, Папанина, Хмелевского, Судмалиса, Стрелковой, Щедрина. Также работы по нанесению разметки будут вестись в переулках Калинина и 1-м Кольцова, на развязке улиц Долгобродской — Ванеева, на проспекте Партизанском (от ул. Кабушкина до ул. Варвашени), в местном проезде пр. Независимости (от ул. Руссиянова до ул. Стариновской) и в проездах Голодеда и Ташкентском.