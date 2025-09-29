Вероятность полярных сияний в европейской части РФ стала выше средней

Кроме того, отмечается, что прогноз для Мурманска на ближайший час составляет 71%, для Архангельска — 43%. Причем в обоих случаях с высокой вероятностью роста до 80−100% в течение 2−3 часов. «В Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Карелии пики ожидаются в интервале с 22 до 02 часов ночи», — уточняется в сообщении.