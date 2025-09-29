В Ялуторовске Тюменской области представят вакансии для пенсионеров

Отделение кадрового центра «Работа России» проведет день открытых дверей для граждан предпенсионного и пенсионного возраста в Ялуторовске Тюменской области. Событие состоится при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном центре занятости населения.
В ходе дня открытых дверей специалисты центра проведут индивидуальные консультации, на которых подробно расскажут о текущих вакансиях, актуальных для людей старшего возраста, мерах поддержки со стороны службы занятости, а также о программах профессионального обучения и дополнительного образования по нацпроекту «Кадры».
Консультанты помогут каждому посетителю определить свои профессиональные интересы, оценить имеющиеся навыки и наметить пути для успешного трудоустройства или переквалификации.
Мероприятие могут посетить жители Ялуторовска и Ялуторовского муниципального округа. Оно пройдет 30 сентября с 10:00 до 11:00 по адресу: улица Карла Либкнехта, 33/1.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.