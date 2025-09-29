В Омской области в следующем году откроют 5 детских культурных центров

Пять детских культурно-просветительских центров создадут в следующем году в Омской области при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
«Современные площадки, где дети смогут учиться и развивать свои творческие навыки, появятся на базе Омской детской библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина, Нововаршавского центра культуры и досуга, Знаменского центра русской традиционной культуры “Истоки”, Большереченского музея-заповедника “Старина Сибирская” и Омского областного музея изобразительных искусств имени Врубеля», — рассказал глава региона Виталий Хоценко.
Он добавил, что такие пространства станут важным вкладом в развитие творческих способностей юных жителей. На их организацию регион получил 19 млн рублей. Кроме того, Министерство культуры РФ также выделило Омской области еще 21 млн рублей на поддержку лучших практик работы культурно-досуговых учреждений и библиотек в 2026 году.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.