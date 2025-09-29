В Омской области в следующем году откроют 5 детских культурных центров

Он добавил, что такие пространства станут важным вкладом в развитие творческих способностей юных жителей. На их организацию регион получил 19 млн рублей. Кроме того, Министерство культуры РФ также выделило Омской области еще 21 млн рублей на поддержку лучших практик работы культурно-досуговых учреждений и библиотек в 2026 году.