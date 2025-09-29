Быстрее, лучше, надежнее: стартовал финал олимпиады по финбезопасности

Выступая на открытии олимпиады, Дмитрий Чернышенко продолжил его мысль: «Наш Президент Владимир Владимирович Путин отметил, что олимпиада — это отличная возможность продемонстрировать свои возможности и таланты вам, нашей молодежи. Это, кстати, одна из национальных целей развития России. Уверен, что она во многом совпадает с теми целями, которые есть и в ваших странах. Впервые Международная олимпиада по финансовой безопасности проходит в самом центре нашей страны, гостеприимном Красноярске и в Сибирском федеральном университете. Организаторы приготовили для вас прекрасные условия, интересные конкурсы и задания, большую культурную, развлекательную, познавательную программы. Уверен, что у вас получится и вы получите огромное удовольствие, но самое главное, приобретете новых друзей и откроете для себя новые возможности!».