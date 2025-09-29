Быстрее, лучше, надежнее: стартовал финал олимпиады по финбезопасности

В Сибирском федеральном университете (СФУ) стартовал финальный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности. На площадке СФУ собрались участники из 40 стран — не только школьники и студенты, но и представители финансовых разведок дружественных государств. Олимпиада стала платформой для международного движения финансовой безопасности, к которому присоединились уже более 6 млн участников. Рассказываем, как она началась.
В программе финального этапа более 100 разноплановых мероприятий. Уже во вторник, 30 сентября, участники займутся решением олимпиадных задач, но вместе с серьезной работой и обсуждением тем международного значения в программе олимпиады нашлось место экскурсиям, прогулкам и спорту. Так что у ребят будет возможность раскрыть свой потенциал.
С видеоприветствием к финалистам обратился Президент России Владимир Путин. Он отметил, что олимпиада стала «частью системной многоплановой работы государства и общества по увеличению доступности современных знаний, раскрытию творческого потенциала и таланта подрастающего поколения ребят, которые нацелены на профессиональный успех и созидательный труд. Сегодня можно с уверенностью сказать, что этот проект состоялся и служит одним из ключевых мероприятий масштабного международного движения по финансовой безопасности».
Выступая на открытии олимпиады, Дмитрий Чернышенко продолжил его мысль: «Наш Президент Владимир Владимирович Путин отметил, что олимпиада — это отличная возможность продемонстрировать свои возможности и таланты вам, нашей молодежи. Это, кстати, одна из национальных целей развития России. Уверен, что она во многом совпадает с теми целями, которые есть и в ваших странах. Впервые Международная олимпиада по финансовой безопасности проходит в самом центре нашей страны, гостеприимном Красноярске и в Сибирском федеральном университете. Организаторы приготовили для вас прекрасные условия, интересные конкурсы и задания, большую культурную, развлекательную, познавательную программы. Уверен, что у вас получится и вы получите огромное удовольствие, но самое главное, приобретете новых друзей и откроете для себя новые возможности!».
Расписание мероприятий в первый день олимпиады получилось очень плотным. Почти сразу после торжественного открытия начались «Разговоры о важном» — встреча школьников и студентов с заместителем председателя правительства России, председателем оргкомитета олимпиады Дмитрием Чернышенко, полномочным представителем Президента России по Сибирскому федеральному округу Анатолием Серышевым, директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным, губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым.
Беседа получилась не официальной, а скорее доверительной. Дмитрия Чернышенко, например, спросили, сохранились ли у него друзья с детства и есть ли среди них известные люди. На оба вопроса вице-премьер ответил утвердительно, а еще отметил, что легче всего подружиться в школьные и студенческие годы, и еще раз пожелал всем участникам олимпиады найти новых друзей.
Юрий Чиханчин выразил уверенность, что олимпийские состязания пройдут в духе честной борьбы и будут «содействовать установлению взаимополезных студенческих международных контактов, а дружба народов восторжествует в любом случае».
Для финалистов и победителей олимпиада также открывает путь к поступлению в лучшие профильные вузы своей страны, а затем, возможно, и к карьере в сфере финансовой безопасности.
Но не менее важна осведомленность участников о тех способах, которые могут использовать кибермошенники, чтобы вовлекать ничего не подозревающих молодых людей в преступные схемы. На олимпиаде ребята получают об этом исчерпывающую информацию, учатся распознавать фрод и могут понятно объяснить родным и друзьям, как не стать жертвой цифрового мошенника. Ведь финансовая безопасность страны начинается с безопасности каждого гражданина.
Тема олимпиады самая серьезная, а открытие получилось веселым: звучала музыка, гости из Вьетнама, Бразилии, Мексики и других стран давали блицинтервью и удивлялись, как долго они добирались до Красноярска. Гость из Вьетнама поделился впечатлениями и о русской кухне и вспомнил, что в России любят картошку. На это утверждение из зала живо откликнулись и участники из Белоруссии.
Аудитория встречала каждое выступление, а особенно демонстрацию государственных флагов команд-участников, щедрыми аплодисментами. Ведущий предложил потанцевать не вставая с места, и уговаривать зрителей долго не пришлось. К тому же многие оделись в национальные костюмы и были рады продемонстрировать яркие сари, пестрые бразильские наряды и широкополые мексиканские шляпы. Кстати, в этом году на олимпиаду впервые приехали ребята из Бангладеш, Иордании, Мадагаскара, Турции и Уругвая.
Олимпиада проводится при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Он направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.