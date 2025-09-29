В школе № 31 Санкт-Петербурга открыли медиацентр «Точка_ТридцатьПервых»

Ресурсный медиацентр «Точка_ТридцатьПервых» открыли в школе № 31 Василеостровского района Санкт-Петербурга в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в районной администрации.
Открытие центра стало возможным благодаря победе инициативы учеников 10 «А» в проекте «Твой бюджет в школах — 2024». Медиацентр оборудован компьютерами, профессиональными камерами, освещением и телесуфлером. Также в нем есть мини-студия с хромакеем, зона для записи подкастов и интерактивные мониторы.
Теперь учащиеся школы смогут получить навыки в профессии журналиста, видео- и звукомонтажера, оператора, а также самостоятельно записывать подкасты и интервью. Вместе с начальником отдела образования района Ольгой Цибизовой и представителями комитета финансов ученики уже записали клип и провели фотосессию с ветераном для школьного музея.
Всего в Санкт-Петербурге в прошлом году в ходе проекта «Твой бюджет в школах» получили финансирование 30 инициатив по развитию учебных заведений.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.