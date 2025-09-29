Испанский вратарь умер в 19 лет из-за травмы головы, полученной во время матча

В Испании на 20-м году жизни скончался вратарь местного футбольного клуба «Колиндрес» Рауль Рамирес. Он умер из-за травмы, полученной во время игры пятого дивизиона чемпионата Испании. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в пресс-службе Королевской испанской футбольной федерации.
Во время матча, который состоялся в субботу, 27 сентября, спортсмен получил серьезную черепно-мозговую травму, которая привела к двум остановкам сердца. Первая произошла прямо на футбольном поле, а вторая — во время транспортировки Рамиреса в медицинское учреждение.
После случившегося тренер «Колиндреса» Рафа де ла Пенья сразу же приступил к проведению искусственного дыхания. Помимо этого, одна из зрительниц, которая оказалась студенткой-медиком, также попыталась вернуть футболиста к жизни до приезда скорой помощи. 29 сентября Рамирес умер в отделении интенсивной терапии больницы, расположенной в городе Сантандер.
— RFEF разделяет скорбь семьи, друзей и коллег Рауля Рамиреса Осорио, вратаря CD Colindres, который скончался сегодня. Вся наша поддержка и воодушевление кантабрийскому футболу. Никто не должен уходить так рано, — говорится в заявлении федерации, опубликованной на ее страниц в соцсети X.
29 июня на 60-й минуте матча Лиги B-3 в Подольске 26-летний футболист Артем Калмыков внезапно потерял сознание и упал на поле. Спортсмена быстро вынесли с поля, и до приезда скорой помощи ему пытался помочь спортивный врач, но Калмыков скончался на месте.