Испанский вратарь умер в 19 лет из-за травмы головы, полученной во время матча

— RFEF разделяет скорбь семьи, друзей и коллег Рауля Рамиреса Осорио, вратаря CD Colindres, который скончался сегодня. Вся наша поддержка и воодушевление кантабрийскому футболу. Никто не должен уходить так рано, — говорится в заявлении федерации, опубликованной на ее страниц в соцсети X.