В поселке Громово Калининградской области установили базовую станцию 4G

«По решению губернатора в бюджете этого года предусмотрели дополнительные 18 миллионов рублей на строительство двух базовых станций. Это позволило получить финансирование из федерального центра. Как результат, в этом году базовые станции появятся в 23 поселках, что позволит местным жителям решать бытовые и рабочие вопросы, больше общаться с родными и близкими», — отметила и. о. министра цифровых технологий и связи региона Анастасия Голубых.