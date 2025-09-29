Ричмонд
В поселке Громово Калининградской области установили базовую станцию 4G

Мобильная связь и скоростной интернет стали доступны более 300 местным жителям.

Базовую станцию 4G установили в поселке Громово Калининградской области по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в региональном министерстве цифровых технологий и связи.

Поселок стал первым населенным пунктом, который обеспечили связью по программе строительства станций этого года. Теперь мобильная связь и скоростной интернет стали доступны более 300 местным жителям.

Перечень населенных пунктов, где установят базовые станции, составили по итогам голосования на «Госуслугах» и через «Почту России». Помимо Громова, качественная связь появится в поселках Тимофеевка, Каширское, Логвино и других.

«По решению губернатора в бюджете этого года предусмотрели дополнительные 18 миллионов рублей на строительство двух базовых станций. Это позволило получить финансирование из федерального центра. Как результат, в этом году базовые станции появятся в 23 поселках, что позволит местным жителям решать бытовые и рабочие вопросы, больше общаться с родными и близкими», — отметила и. о. министра цифровых технологий и связи региона Анастасия Голубых.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.