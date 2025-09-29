Пенсии и социальные выплаты повысят ростовчанам с января 2026 года

Пенсии россиян, включая жителей Ростовской области, проиндексируют в 2026 году. На это и другие меры поддержки выделят 18,7 триллиона рублей, рассказал Минтруд РФ.
— Всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 триллиона рублей. Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации — с самого начала года, — уточнили в ведомстве.
Так, рост составит 7,6%. В результате средний размер пенсий вырастет примерно на две тысячи рублей — это примерно 27,1 тысячи рублей.
Кроме того, с февраля 2026 года социальные пособия будут индексироваться с учетом фактической инфляции. Это повысит размер материнского капитала, ежемесячных выплат ветеранам и инвалидам.