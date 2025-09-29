Рельсы в будущее: ИИ на службе у пассажиров

Несмотря на активное развитие искусственного интеллекта и передовые российские технологии, человек все же необходим и беспилотному трамваю. В кабине находится, конечно, не водитель, а оператор. Именно он контролирует работу ИИ, не вмешиваясь в процесс. Кроме того, в случае нештатной ситуации оператор берет все в свои руки.