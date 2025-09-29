Рельсы в будущее: ИИ на службе у пассажиров

То, что еще полвека назад могли представить лишь писатели-фантасты, становится реальностью: в России запустили первый беспилотный трамвай. И это только начало. Рассказываем, где курсирует «Львенок» и как он работает.
Развитие искусственного интеллекта и работа российских специалистов, начатая в 2023 году, позволили запустить в Москве полностью беспилотный трамвай. Это уникальный проект, не имеющий аналогов в мире.
«Львенок» на рельсах.
Два года назад в Москве создали федеральный Центр беспилотного авиационного транспорта. Там начали разработку первого трамвая на основе модели «Львенок-Москва», управляемого искусственным интеллектом. Потом в течение долгих месяцев продолжались испытания трамвая. За это время «беспилотник» прошел восемь тысяч километров — с пассажирами и без.
После завершения всех испытаний, 3 сентября, «Львенок» начал регулярное движение по 10-му маршруту от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская» и обратно.
«В Москве собраны высокие технологии в области беспилотного транспорта. […] За два года, по сути дела, ребята реализовали этот проект, испытали. И сегодня — в добрый путь, мы начинаем уже реальное беспилотное движение», — отметил мэр российской столицы Сергей Собянин, принявший участие в запуске.
Что умеет ИИ-транспорт.
Сегодня беспилотный трамвай может передвигаться в полностью автономном режиме, то есть открывать и закрывать двери, ехать по заданному маршруту, не пропуская остановок, и четко следовать расписанию. Тогда, может, и люди больше не нужны, скажете вы — и будете неправы.
Несмотря на активное развитие искусственного интеллекта и передовые российские технологии, человек все же необходим и беспилотному трамваю. В кабине находится, конечно, не водитель, а оператор. Именно он контролирует работу ИИ, не вмешиваясь в процесс. Кроме того, в случае нештатной ситуации оператор берет все в свои руки.
Да и по действующему федеральному закону без людей никак пока не обойтись.
«Основная сложность беспилотного движения для трамваев заключается в постоянном контакте с другими участниками движения: автомобилями, пешеходами, велосипедистами, самокатами и прочими. И трамвай должен очень четко и надежно реагировать на их поведение», — комментирует запуск беспилотного трамвая директор Центра исследований Умного города ФГРР НИУ ВШЭ Константин Трофименко.
По его словам, инновационный трамвай все же может стать участником ДТП. Но лишь в том случае, если кто-то намеренно нарушит правила дорожного движения.
В общем, если бы не внешние отличия (а на беспилотном трамвае белым по синему написано: «Это беспилотный трамвай»), пассажир никогда не заметил бы разницы.
Будущее рядом.
Развитие в нашей стране не только ИИ-технологий, но и транспорта позволяет со всей ответственностью заявить: будущее, о котором мечтали футурологи, наступило и продолжает наступать.
Все потому, что с запуском первого беспилотного трамвая научная работа в этой области не завершена, а активно продолжается — причем не отходя от рельсов. По маршруту «Львенка» курсируют также два трамвая-лаборатории. Установленные на борту датчики собирают множество данных для совершенствования работы искусственного интеллекта, отрабатывают новые версии программного обеспечения, а ИИ продолжает свое обучение.
Уже к концу 2025 года по мере завершения всех испытаний в российской столице появятся еще три беспилотных трамвая, а через год их станет уже 15.
Кстати, трамваями «беспилотное» дело в России не ограничивается. В конце 2026 года в столичном метро появится первый ИИ-поезд. А этим летом на Москве-реке провели тест-драйв первого беспилотного катера с пассажирами на борту. Массовый запуск таких судов запланирован к 2030 году.
Развитие общественного транспорта — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это обновление автобусных, троллейбусных и трамвайных парков в разных регионах нашей страны. В этом году по нацпроекту туда поступят более 1,5 тыс. единиц общественного транспорта. Всего к 2030 году в нормативном состоянии будет 85% парков общественного транспорта в городах.