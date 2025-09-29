Создателя Fifa, Battlefield и The Sims продали за 55 миллиардов долларов

Группа инвесторов, включающая PIF, Silver Lake и Affinity Partners, завершила покупку американской компании Electronic Arts (EA), занимающейся разработкой и изданием видеоигр. Согласно официальному заявлению, опубликованному EA, стоимость сделки составила 55 миллиардов долларов.
В пресс-релизе отмечается, что данное соглашение представляет собой крупнейшую в истории сделку по выкупу с использованием заемных средств.
В соответствии с условиями соглашения, консорциум приобретет полный пакет акций EA. Держатели акций получат компенсацию в размере 210 долларов за акцию, что на 25% выше цены закрытия торгов 25 сентября 2025 года, которая составила 168,32 доллара.
Предполагается, что завершение сделки произойдет в первом квартале 2027 финансового года. После этого акции EA будут исключены из листинга на фондовых биржах, как указано в официальном заявлении.
В компании сообщили, что штаб-квартира EA продолжит свою работу в Редвуд-Сити, Калифорния, а Эндрю Уилсон сохранит должность генерального директора.
EA известна во всем мире благодаря таким успешным сериям игр, как Dragon Age, Mass Effect, The Sims и Need for Speed, а также сериям спортивных симуляторов NHL и FIFA, которые выпускаются под брендом EA Sports.