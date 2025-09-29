Таинственная незнакомка превратила жизнь парня в кошмар: общение с ней стоило ему 1,5 миллиона рублей

В Уфе 19-летний студент стал жертвой мошенников, у него похитили более 1,5 миллиона рублей, используя схему с поддельными аккаунтами в соцсетях и имитацией звонков от государственных служб. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
Как уточнили в ведомстве, молодому человеку в соцсетях написала неизвестная девушка, предложившая познакомиться. После продолжительной переписки она прислала ссылку на якобы видео, при переходе по которой студент невольно предоставил мошенникам доступ к своему аккаунту Госуслуг.
Вскоре после этого молодому человеку позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками Госуслуг и Росфинмониторинга. Под предлогом предотвращения мошеннических действий и сохранения денег они убедили студента перевести более 1,5 миллионов рублей на контролируемые ими счета.
МВД настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными: не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать личные данные и коды подтверждения, а также проверять информацию по официальным телефонам организаций, опубликованным на их сайтах.
