Таинственная незнакомка превратила жизнь парня в кошмар: общение с ней стоило ему 1,5 миллиона рублей

Уфимец-студент лишился 1,5 млн рублей из-за девушки из соцсетей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 19-летний студент стал жертвой мошенников, у него похитили более 1,5 миллиона рублей, используя схему с поддельными аккаунтами в соцсетях и имитацией звонков от государственных служб. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Как уточнили в ведомстве, молодому человеку в соцсетях написала неизвестная девушка, предложившая познакомиться. После продолжительной переписки она прислала ссылку на якобы видео, при переходе по которой студент невольно предоставил мошенникам доступ к своему аккаунту Госуслуг.

Вскоре после этого молодому человеку позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками Госуслуг и Росфинмониторинга. Под предлогом предотвращения мошеннических действий и сохранения денег они убедили студента перевести более 1,5 миллионов рублей на контролируемые ими счета.

МВД настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными: не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать личные данные и коды подтверждения, а также проверять информацию по официальным телефонам организаций, опубликованным на их сайтах.

