В Адыгее на горе Фишт разбился турист

В Адыгее сотрудники МЧС России проводят эвакуацию туристической группы после инцидента на северном склоне горы Фишт. В ходе восхождения двое альпинистов упали со скалы: один из них получил травмы, не позволяющие ему самостоятельно передвигаться, второй — погиб. Информация о происшествии поступила в экстренные службы от руководителя группы. В зарегистрированной тургруппе находились шесть человек.

