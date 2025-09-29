Названы виды физалиса, которые можно добавлять в блюда

— Физалис встречается во многих странах под разными названиями: пузырник, песья вишня, земляная клюква, но все это родственник картофеля и помидоров. Важно различать виды — фруктовый можно есть, овощной используют в соусах, а декоративный есть нельзя, он ядовитый, — пояснила Чаевская.