Названы виды физалиса, которые можно добавлять в блюда

Осень радует яркими красками не только на деревьях, но и на огородах. На тонких стеблях созревают оранжевые коробочки с ягодами — физалис. Нутрициолог и фельдшер-акушер Наталья Чаевская рассказала, какие виды физалиса съедобны, а какие опасны. Об этом пишет aif.ru.
— Физалис встречается во многих странах под разными названиями: пузырник, песья вишня, земляная клюква, но все это родственник картофеля и помидоров. Важно различать виды — фруктовый можно есть, овощной используют в соусах, а декоративный есть нельзя, он ядовитый, — пояснила Чаевская.
По словам нутрициолога, в ягодах много витамина С, витамина А, минералов, антиоксидантов, клетчатки и противовоспалительных веществ. Они помогают иммунитету, зрению, работе сердца и пищеварению, а также защищают клетки от старения.
Фруктовый физалис можно есть свежим, добавлять в салаты, йогурт или десерты, а овощной — использовать в соусах, рагу и маринадах. Декоративный физалис лучше оставить только для украшений, а покупать съедобные ягоды стоит в проверенных местах, чтобы избежать риска интоксикации.