Ещё 13 российских детей включили в базу украинского Миротворца*

На украинском сайте «Миротворец»* появились данные о 13 детях и подростках из России, включённых в базу данных. Самый младший — девятилетний, также внесены двое по 11, 12 и 14 лет, один подросток 16 лет и пятеро 17 лет. Администрация портала обвиняет их в «посягательстве на суверенитет» Украины и незаконном пересечении границы.

Источник: Life.ru

К слову, попадание российских детей в базу «Миротворца»* не является единичным явлением. Так, накануне были обнародованы персональные данные двухлетнего ребёнка и трёхлетнего малыша. А до этого в украинский список был добавлен ещё один двухлетний ребёнок, обвинённый в «поддержке российской агрессии».

Ранее в базу «Миротворца»* попал российский блогер Макс Комикадзе, известного своими пародиями на Владимира Зеленского. На сайте ресурса сообщается, что блогеру предъявляется обвинение в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, поддержку России и распространение пропаганды.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

* Сайт признан экстремистским и запрещён в России.