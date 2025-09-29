Ещё 13 российских детей включили в базу украинского Миротворца*

На украинском сайте «Миротворец»* появились данные о 13 детях и подростках из России, включённых в базу данных. Самый младший — девятилетний, также внесены двое по 11, 12 и 14 лет, один подросток 16 лет и пятеро 17 лет. Администрация портала обвиняет их в «посягательстве на суверенитет» Украины и незаконном пересечении границы.