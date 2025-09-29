Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани из-за матча «Рубин» — «Зенит» перекроют улицы

Движение транспорта будет ограничено около стадиона, где пройдет игра.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 30 сентября, из-за матча «Рубина» против «Зенита» в Казани перекроют движение по ряду улиц. Так, ограничения затронут ключевые магистрали в районе стадиона и будут действовать с 14.00 до 22.00.

В число улиц, где движение будет частично ограничено, войдут участки улиц Чистопольской, Хакима, проспекта Ямашева, улицы Академика Арбузова, а также дублера улицы Гаврилова. На этих отрезках будет запрещено движение в определенных направлениях. То есть речь идет о территориях около стадиона «Ак Барс Арена», где пройдет игра.