В Казани из-за матча «Рубин» — «Зенит» перекроют улицы

В число улиц, где движение будет частично ограничено, войдут участки улиц Чистопольской, Хакима, проспекта Ямашева, улицы Академика Арбузова, а также дублера улицы Гаврилова. На этих отрезках будет запрещено движение в определенных направлениях. То есть речь идет о территориях около стадиона «Ак Барс Арена», где пройдет игра.