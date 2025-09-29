В Казани из-за матча «Рубин» — «Зенит» перекроют улицы

Во вторник, 30 сентября, из-за матча «Рубина» против «Зенита» в Казани перекроют движение по ряду улиц. Так, ограничения затронут ключевые магистрали в районе стадиона и будут действовать с 14.00 до 22.00.
В число улиц, где движение будет частично ограничено, войдут участки улиц Чистопольской, Хакима, проспекта Ямашева, улицы Академика Арбузова, а также дублера улицы Гаврилова. На этих отрезках будет запрещено движение в определенных направлениях. То есть речь идет о территориях около стадиона «Ак Барс Арена», где пройдет игра.