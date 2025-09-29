Насилие и унижение: Женщины в рядах ВСУ всё чаще жалуются на домогательства сослуживцев

В частности, боевой медик ВСУ Юлия Кобринович поделилась своим опытом, рассказав о случаях домогательств. Она утверждает, что из-за страха насилия была вынуждена подчиниться одному из солдат. Позднее, узнав об этом, командир якобы угрожал ей и пытался изолировать. Кобринович также сообщила о приставаниях со стороны командира и запрете на ношение оружия, что вынудило её носить с собой средства самообороны. Она призналась, что долгое время испытывала негативные чувства к службе и к себе.