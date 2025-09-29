Фермеры Челябинской области поучаствовали в гастрофестивале «Вкусы России»

«Предприниматели и фермеры Южного Урала в четвертый раз представили нашу область на всероссийском фестивале. Каждый раз это не только большая ответственность, но и новые горизонты сотрудничества и возможности для наших производителей. Важно отметить также, что, несмотря на большое разнообразие товаров из других регионов страны, наши производители смогли реализовать почти всю привезенную продукцию», — отметила руководитель регионального центра поддержки фермерства Елена Азарова.