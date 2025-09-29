Фермеры Челябинской области поучаствовали в гастрофестивале «Вкусы России»

Челябинскую область на гастрофестивале «Вкусы России» в Москве представили 10 предпринимателей и фермеров, сообщили в региональном центре «Мой бизнес». Участие в мероприятии было организовано при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Предприниматели и фермеры Южного Урала в четвертый раз представили нашу область на всероссийском фестивале. Каждый раз это не только большая ответственность, но и новые горизонты сотрудничества и возможности для наших производителей. Важно отметить также, что, несмотря на большое разнообразие товаров из других регионов страны, наши производители смогли реализовать почти всю привезенную продукцию», — отметила руководитель регионального центра поддержки фермерства Елена Азарова.
В этом году южноуральцы представили мед и десерты от семейной пасеки «Вкус меда», имбирные пряники от мастерской «Пряня», травяные чаи от Марии Ратт, квашеную капусту от «Петровских солений», варенье из шишек и таежных ягод от «Кладовочки бурундука» и другую продукцию.
Отметим, гастрофестиваль «Вкусы России» с 2022 года объединяет практически все регионы страны на одной площадке в Москве, раскрывая гастрономическое богатство каждого из них.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.