Нетаньяху принес извинения премьеру Катара Аль Тани за удар по Дохе

Нетаньяху извинился за нарушение суверенитета Катара.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед главой кабмина Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани за атаку 9 сентября по Дохе с целью ликвидации руководства палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил 12-й канал израильского ТВ со ссылкой на источники.

«Нетаньяху поговорил с премьер-министром Катара… извинился за израильское нападение на Доху», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, в телефонном разговоре израильский премьер выразил Аль Тани сожаление за нарушение суверенитета Катара.

Как писал сайт KP.RU, 20 сентября Катар выдвинул Израилю требование извиниться за удар по Дохе, чтобы возобновить посредничество в урегулировании конфликта в секторе Газа. Власти еврейского государства не оценили масштаб кризиса, вызванного ударом, и Нетаньяху «осознает свою ошибку».

Напомним, 9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использовала свыше 15 истребителей и сбросила порядка 10 боеприпасов для массированного удара по цели в катарской столице Дохе, где находилось руководство движения ХАМАС.

