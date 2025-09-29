Нетаньяху принес извинения премьеру Катара Аль Тани за удар по Дохе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед главой кабмина Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани за атаку 9 сентября по Дохе с целью ликвидации руководства палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил 12-й канал израильского ТВ со ссылкой на источники.
«Нетаньяху поговорил с премьер-министром Катара… извинился за израильское нападение на Доху», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, в телефонном разговоре израильский премьер выразил Аль Тани сожаление за нарушение суверенитета Катара.
Как писал сайт KP.RU, 20 сентября Катар выдвинул Израилю требование извиниться за удар по Дохе, чтобы возобновить посредничество в урегулировании конфликта в секторе Газа. Власти еврейского государства не оценили масштаб кризиса, вызванного ударом, и Нетаньяху «осознает свою ошибку».