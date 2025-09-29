Из бедного детства в любимицы Сталина: 100 лет со дня рождения Веры Васильевой

Актриса не дожила три года до своего 100-летия.
Имя Веры Кузьминичны Васильевой навсегда вписано в историю отечественного театра и кино. Народная артистка СССР оставалась на сцене до последних лет жизни, сохраняя ясность взгляда, гордую осанку и знаменитую улыбку с ямочками на щеках. 30 сентября исполняется 100 лет с рождения актрисы. URA.RU вспоминает историю Веры Васильевой.
Детство и юность Веры Васильевой.
Будущая актриса родилась 30 сентября 1925 года в деревне Сухой Ручей Тверской губернии. Отец будущей артистки, Кузьма Васильевич, был деревенским парнем и работал шофером. Мать, Александра Андреевна, была родом из Москвы и окончила коммерческое училище. Женщина всегда мечтала о городской жизни, и вскоре после рождения ребенка семья перебралась в столицу, поселившись в коммуналке на Чистых прудах.
Детство Веры оказалось непростым: семья Васильевой жила бедно, денег постоянно не хватало. Девочка росла вместе со старшими сестрами и младшим братом, помогала родителям и рано повзрослела.
«Топилась квартира печками, на кухне — одна на всех жильцов ржавая раковина. Внизу — подпол, где стояли мешки с картошкой и кадки с шинкованной капустой — нашей основной едой. Мама с утра до ночи трудилась дома, бесконечно перешивала вещи от старших младшим. В семье никогда не отмечали праздники, дни рождения, именины и подарки не дарили, как-то не было заведено», — рассказывала Вера Васильева о своем детстве.
В 1941 году война разделила семью: мать и младший брат оказались в эвакуации, сестры — в других городах, а Вера осталась в Москве вместе с отцом. Она работала на заводе, переживала бомбежки, ночевала в метро. Именно тогда, в самые сложные годы, в ее жизни появился театр.
Вера Васильева загорелась мечтой попасть в театр в военные годыФото: Мирослав Муразов / РИА Новости.
Случайное посещение оперы «Царская невеста» в Большом театре перевернуло ее судьбу. Роскошные декорации, музыка и игра артистов настолько впечатлили девушку, что она твердо решила связать свою жизнь со сценой. В 1943 году Вера поступила в Московское городское театральное училище, несмотря на то, что родные считали ее мечты несерьезными.
Начало карьеры и успех в кино Веры Васильевой.
Первые шаги в кино Васильева сделала еще студенткой. В 1945 году она появилась в эпизоде фильма «Близнецы», а уже через два года режиссер Иван Пырьев утвердил ее на роль Насти Гусенковой в картине «Сказание о земле Сибирской». Скромная деревенская девушка в исполнении Васильевой покорила зрителей искренностью и теплотой.
Говорили, что даже Сталин был тронут образом актрисы и велел наградить ее. В 1948 году Вера получила Сталинскую премию I степени и обрела статус всенародной любимицы. Еще больший успех актрисе принесла музыкальная комедия «Свадьба с приданым», за которую она получила Сталинскую премию III степени.
Актриса получила сразу две Сталинские премииФото: Рыбаков / РИА Новости.
Позже, когда главным в жизни актрисы стал Театр сатиры, кино отошло на второй план, но ее работы тех лет стали по-настоящему народными. В 1970—1980-е годы зрители увидели ее в фильмах «Карнавал», «С любимыми не расставайтесь», «Женатый холостяк», «Выйти замуж за капитана».
Отдельная страница ее творчества связана с озвучиванием. Голос Васильевой стал родным для нескольких поколений детей: ее мягкие интонации звучат в мультфильме «Умка», она подарила голос волшебнице Стелле в «Волшебнике Изумрудного города».
Последней работой в кино актрисы стала семейная комедия «Праздник непослушания», вышедшая в 2015 году. Актрисе было 90 лет, когда она снималась в этой картине. Фильм стал символическим завершением ее пути в кинематографе.
Театр: верность одной сцене.
Параллельно развивалась и театральная карьера артистки. В 1948 году Васильева пришла в Театр сатиры, где вскоре стала одной из ведущих актрис. С этой сценой ее имя было связано более 70 лет: в родном театре она сыграла десятки ролей, работала с Александром Ширвиндтом, Романом Виктюком и другими выдающимися режиссерами.
Коллеги отмечали редкую преданность театру Веры Васильевой. Даже после семидесяти лет на сцене она продолжала выходить к зрителям. В 2018 году, отметив 93-летие, артистка сыграла в моноспектакле «Вера», построенном на ее воспоминаниях. В этой постановке артистка будто подводила итог жизни, но при этом оставалась энергичной, легкой и открытой.
Личная жизнь Веры Васильевой.
История любви Веры Васильевой и Владимира Ушакова — одна из самых красивых и трогательных в театральной среде. Они познакомились на съемках фильма «Свадьба с приданым». Ушаков сразу обратил внимание на нежную, немного застенчивую коллегу и оказался покорен ее искренностью. Вера же поначалу относилась к ухаживаниям осторожно, ведь она привыкла доверять только серьезным чувствам. Но настойчивость, доброта и надежность Владимира сделали свое дело: между ними завязался роман, завершившийся в ЗАГСе.
Актриса встретилась с будущим мужем на съемках «Свадьбы с приданым» Фото: Рыбаков / РИА Новости.
«Свадьбы не было. Когда я согласилась стать Володиной женой, он так обрадовался, мы поехали в общежитие, и он всем объявил новость», — рассказывала актриса в интервью «Правмиру». «А в загсе расписались лет через семь. Даже не помню, в каком. Никаких платьев, конечно, не было. Зашли, поставили подписи. Даже колец не было».
У пары не было детей, и эта тема, как признавалась актриса, оставалась для нее болезненной. Однако Васильева никогда не позволяла себе жаловаться на судьбу. Вместе с мужем они воспитывали крестницу Дарью Милославскую, которая стала для них настоящей дочерью. Позже Дарья подарила актрисе и «внучку» Светлану. Вера Васильева с гордостью называла себя бабушкой и с теплотой рассказывала о семейных праздниках, проведенных вместе.
В 2011 году Владимир Петрович Ушаков ушел из жизни. Для Веры Васильевой это стало тяжелым ударом: она потеряла не только мужа, но и лучшего друга, с которым прошла почти всю жизнь. Но актриса не замкнулась в своем горе, нашла в себе силы продолжать работать в театре и поддерживать связь с близкими людьми.
Последние годы и уход Веры Васильевой.
Даже после 90 лет актриса оставалась в строю. Она выходила на сцену, ездила на гастроли, участвовала в творческих вечерах. В августе 2023 года ее не стало. По словам крестницы, еще за несколько дней до смерти Вера Кузьминична качалась на качелях на даче. Но жаркая погода и весть о кончине близкой подруги Юлии Борисовой подорвали ее силы.
Актриса до последних лет жизни выходила на сцену радовать поклонниковФото: Илья Питалев / РИА Новости.
Вера Васильева прожила почти век. Она сыграла десятки ролей, выпустила книги воспоминаний, стала символом женственности и преданности театру. Прощание с легендарной актрисой прошло в Театре сатиры. Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище.