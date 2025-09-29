Из бедного детства в любимицы Сталина: 100 лет со дня рождения Веры Васильевой

«Свадьбы не было. Когда я согласилась стать Володиной женой, он так обрадовался, мы поехали в общежитие, и он всем объявил новость», — рассказывала актриса в интервью «Правмиру». «А в загсе расписались лет через семь. Даже не помню, в каком. Никаких платьев, конечно, не было. Зашли, поставили подписи. Даже колец не было».