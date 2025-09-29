В Черлакском районе Омской области высадили 400 сеянцев сосны

В мероприятии приняли участие представители предприятия «Транснефть — Западная Сибирь», Гостехнадзора по Черлакскому району, а также ребята от школьного лесничества «Зеленый патруль» из гимназии поселка Черлак. Для высадки был выбран участок, где уже несколько лет ведутся работы по лесовосстановлению. Весь посадочный материал был выращен в местном питомнике Черлакского лесхоза, что гарантирует его приспособленность к условиям региона.