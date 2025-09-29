В Черлакском районе Омской области высадили 400 сеянцев сосны

Всероссийская акция «Сохраним лес» прошла в Черлакском районе Омской области при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». В ходе нее участники высадили 400 сеянцев сосны, сообщили в главном управлении лесного хозяйства региона.
В мероприятии приняли участие представители предприятия «Транснефть — Западная Сибирь», Гостехнадзора по Черлакскому району, а также ребята от школьного лесничества «Зеленый патруль» из гимназии поселка Черлак. Для высадки был выбран участок, где уже несколько лет ведутся работы по лесовосстановлению. Весь посадочный материал был выращен в местном питомнике Черлакского лесхоза, что гарантирует его приспособленность к условиям региона.
«Это наш долг — восстанавливать утраченные леса, создавать новые. В этих местах несколько лет назад бушевал крупный лесной пожар, и этот участок с молодой посадочкой тоже пострадал. Мы с каждым годом стараемся увеличить площадь лесов района, и люди стремятся нам помогать. Благодаря таким акциям молодой лес становится все больше и крепче», — отметила начальник отдела Черлакского лесничества Марина Седаш.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.