Реально ли дожить до 120 лет, как обещала вице-премьер Голикова

Ранее на пресс-конференции Голикова заявила, что у людей, которые стареют медленно, «есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет». Однако врач отметил, что абсолютно достоверных случаев достижения 120-летнего возраста нет не только в России, но и в мире. Даже рекорд француженки Жанны Кальман в 122 года большинство геронтологов считают сфальсифицированным. В России, по словам Новоселова, не наблюдается людей старше 107−108 лет. На сегодняшний день средняя продолжительность жизни в России лидирует в Ингушетии и составляет 78,34 года.