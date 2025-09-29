В поселке Оконешниково Омской области открыли модельную библиотеку

Детскую модельную библиотеку, модернизированную в ходе реализации нацпроекта «Семья», открыли в рабочем поселке Оконешниково Омской области. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
«Сегодня в Оконешникове открыли детскую модельную библиотеку в рамках нацпроекта “Семья”, который был инициирован нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В библиотеке появились современные пространства, где детки смогут воплощать в жизнь свои творческие идеи и открывать для себя новые знания. Обновление объектов культурной инфраструктуры продолжим», — отметил глава региона Виталий Хоценко.
В год 210-летия населенного пункта и 90-летия Оконешниковского района библиотека стала второй модельной в поселке. В учреждении создали зоны для творческой работы, игр, обучения и совместной деятельности, а также студию блогинга. Кроме того, площадь обслуживания читателей увеличена в 1,5 раза, а пространство стало доступным для всех категорий пользователей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.