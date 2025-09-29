В поселке Оконешниково Омской области открыли модельную библиотеку

В год 210-летия населенного пункта и 90-летия Оконешниковского района библиотека стала второй модельной в поселке. В учреждении создали зоны для творческой работы, игр, обучения и совместной деятельности, а также студию блогинга. Кроме того, площадь обслуживания читателей увеличена в 1,5 раза, а пространство стало доступным для всех категорий пользователей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.