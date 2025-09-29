В Татарстане молодым педагогам добавили денег

Также в этом году в Татарстане увеличили количество претендентов на республиканский грант «Наш новый учитель» — с 200 до 500 педагогов. Его победители смогут получать 10 тысяч ежемесячно в течение трех учебных лет. Всего в республике на комплексную поддержку педагогов выделят миллиард рублей. Так власти стараются решить проблему дефицита кадров в образования. Сейчас школам не хватает более 2000 специалистов — в первую очередь учителей математики, русского языка и начальных классов.