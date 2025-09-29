В Татарстане молодым педагогам добавили денег

Теперь они будут получать не 2510, а 10 000 рублей. К тому же впервые эта мера поддержки распространится на преподавателей начального и среднего профобразования.
Соответствующее постановление Кабинета министров РТ будет принято в начале октября. В документе уточняется, что на выплату могут рассчитывать педагоги, устроившиеся на работу с 1 сентября 2025 года.
Также в этом году в Татарстане увеличили количество претендентов на республиканский грант «Наш новый учитель» — с 200 до 500 педагогов. Его победители смогут получать 10 тысяч ежемесячно в течение трех учебных лет. Всего в республике на комплексную поддержку педагогов выделят миллиард рублей. Так власти стараются решить проблему дефицита кадров в образования. Сейчас школам не хватает более 2000 специалистов — в первую очередь учителей математики, русского языка и начальных классов.
По словам министра образования и науки Ильсура Хадиуллина, вузы и колледжи региона каждый выпускают около четырех тысяч педагогов, но по специальности работает только половина из них. В результате треть татарстанских педагогов работает на несколько ставок.