«Подходим к этому вопросу дружественно». Министр образования Беларуси Иванец сказал об использовании гаджетов в школах

Министр образования Беларуси Андрей Иванец сделал, как передает агентство «Минск-Новости», сделал заявление об использовании гаджетов в школах. Глава профильного Министерства прокомментировал введенные в школах Беларуси ограничения в использовании гаджетов — мобильных телефонов, планшетов, электронных книг, смарт-часов.
Иванец отметил, что планшеты и электронные книги допускаются для учеников, которые имеют определенные заболевания — их перечень можно найти на сайте Министерства образования.
Андрей Иванец подчеркнул, что контроль за гаджетами специально не осуществляется, поскольку школа рассматривается как территория доверия.
— Если учащийся соблюдает правила, никто не будет применять дополнительные меры. Мы подходим к этому вопросу дружественно и комфортно, — приводит слова Иванца названный источник.
Ранее мы писали о том, какие изменения ждут белорусов в октябре 2025 года (тут про это).